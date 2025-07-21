В России предложили повысить налоги для Гагариной и SHAMAN

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил повысить налоги на гонорары артистов, которые они получают в рамках патриотических концертов в поддержку СВО. В беседе с NEWS.ru он назвал несправедливым, когда такие артисты как Полина Гагарина и SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получают за подобные выступления от 16 до 23 млн рублей.

Считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 млн, SHAMAN — 16 млн, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить ребятам на СВО, на помощь семьям, пострадавшим на СВО, — сказал Бородин.

Он считает, что власти не должны тратить большие суммы налогоплательщиков из городского бюджета. С соответствующей инициативой он планирует обратиться от лица проекта к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева подняла гонорар за свое выступление до 20 млн рублей. Она набрала популярность из-за тренда на русскую музыку как в РФ, так и на Западе, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, этим можно объяснить рост гонорара певицы.