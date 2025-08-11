Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 13:10

Грудь Дженнифер Лопес «облапали» прямо во время концерта

Саранча проползла по груди и шее Дженнифер Лопес на концерте в Казахстане

Дженнифер Лопес Фото: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

По груди и шее американской певицы Дженнифер Лопес проползла саранча, соответствующий ролик выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сама артистка. Это произошло во время финального концерта исполнительницы в казахстанской Алмате.

На кадрах видно, как Лопес смахнула насекомое взмахом руки. При этом видео, которое она опубликовала, сразу же стало вирусным, в Сети появились объявления о продаже той самой саранчи за 1 млн тенге (примерно 150 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что после концерта Дженнифер Лопес оказалась сломана дренажная система на стадионе в Узбекистане. Отмечалось, что газон на поле нельзя будет поливать два месяца, при этом скоро там запланирована игра сборной страны по футболу и команды «Бунедкор».

До этого стало известно, что российские фанаты Лопес требуют от авиакомпании Red Wings выплаты многомиллионной неустойки за пропуск концерта поп-дивы в Ереване. По информации инсайдеров, сначала в самолете закончилось топливо, потом на рейс не смогли найти свободный экипаж, а затем его и вовсе отменили.

