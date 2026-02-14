Поставки вина из ЕС в Россию рухнули до минимума Евростат: поставки вина из стран ЕС в Россию сократились на 14% в 2025 году

Поставки вина из Евросоюза в Россию по итогам 2025 года сократились до минимума с 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, за 12 месяцев РФ приобрела вина у ЕС на €520 млн (47,6 млрд рублей), что на 14% меньше, чем год назад.

Причем в декабре поставки сократились в месячном выражении на 24% — до минимальных значений с июня 2025 года €41,6 млн (3,8 млрд рублей). Больше всего европейцы привезли россиянам тихих вин в бутылках объемом до двух литров на €272,9 млн (24,9 млрд рублей) и игристых вин на €246,2 млн (22,5 млрд рублей).

По итогам года РФ заняла шестое место в экспорте вина Евросоюзом. Основными направлениями поставок оказались США (383,6 млрд рублей), Великобритания (291,1 млрд рублей), Швейцария (105,2 млрд рублей), Канада (104,3 млрд рублей) и Япония (86,3 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Франция, Венгрия и Бельгия чаще других стран Евросоюза закупали газ из России в 2025 году. В частности, доля Парижа в импорте российского топлива выросла до 24%, а Будапешта — до 21%. При этом Брюссель вытеснил Испанию из топ-3 крупнейших покупателей.