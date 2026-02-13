Зимняя Олимпиада — 2026
Названы три страны ЕС, которые чаще всего импортировали газ из России

Франция, Венгрия и Бельгия чаще других стран ЕС закупали газ из РФ в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Франция, Венгрия и Бельгия чаще других стран Евросоюза закупали газ из РФ в 2025 году, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В частности, доля первого государства в импорте российского топлива выросла до 24%, а второго — до 21%.

В то же время Бельгия вытеснила Испанию из тройки крупнейших покупателей газа из РФ. Ее доля в импорте топлива выросла с 7% до 13%. Пятерку замыкают четыре страны: Испания, Греция, Нидерланды и Болгария. В целом траты ЕС на российский газ составили €13,2 млрд (1,2 трлн рублей).

Ранее представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что в парламенте Германии требуют от правительства возобновить поставки российского газа. Депутаты обеспокоены растущей зависимостью ФРГ от американского СПГ, доля импорта которого составляет уже 96%. Однако, по словам Котре, немецкое правительство этой зависимости не признает.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что период доступных энергоресурсов из России для государств Европы завершился в 2022 году. Глава государства выразил убежденность, что прежняя ситуация не повторится.

