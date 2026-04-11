11 апреля 2026 в 10:22

ВСУ «добрались» до несовершеннолетних

ТАСС: ВСУ начали доукомплектовывать подразделения несовершеннолетними

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Часть подразделений Вооруженных сил Украины доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Речь идет о формированиях, выполняющих задачи в Харьковской области.

На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами, — заявил представитель силовых структур.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине ввели курс «Основы национального сопротивления» — теперь школьников и студентов обяжут учиться воевать. Соответствующие поправки в закон 2021 года подписал президент страны Владимир Зеленский.

До этого аналитик Виталий Арьков отметил, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. По его словам, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

