10 апреля 2026 в 12:56

Украинских школьников заставят ходить в тир и учиться воевать

На Украине ввели курс по основам национального сопротивления для учащихся

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Украине ввели курс «основы национального сопротивления» — теперь школьников и студентов обяжут учиться воевать, сообщает УНИАН. Соответствующие поправки в закон 2021 года подписал президент страны Владимир Зеленский.

В рамках нововведений появится отдельная дисциплина «основы национального сопротивления», обновится предмет «защита Украины». Также будут созданы специальные учебные центры, а в программу включат практические занятия — в том числе стрельбы на полигонах и в тирах.

По информации источника, подготовку будут проходить все учащиеся независимо от пола. Исключение сделают для лиц с инвалидностью. Тем, кто откажется обращаться с оружием по религиозным убеждениям, предложат альтернативные модули обучения.

Ранее сообщалось, что мобилизованных на Украине удерживают в недостроенных помещениях с ободранными стенами и входом, закрытым решеткой. На 60 человек выдают три кружки и восемь металлических тарелок.

Прежде военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации при введении фиксированных сроков службы. По ее оценке, без расширения мобилизационных мер реализовать такие изменения невозможно.

