29 марта 2026 в 03:07

Два московских аэропорта начали принимать рейсы только по согласованию

Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово принимают рейсы по согласованию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату. 25 марта пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги временно не принимал и не отправлял рейсы. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань закрыли уже третий день подряд. Позднее аэропорт возобновил работу.

Внуково
Домодедово
аэропорты
Росавиация
Дроны атаковали Ленинградскую область
Цифровой рубль с 1 сентября: для кого будет обязателен, все плюсы и выгоды
Уход за детьми и служба в армии будут засчитываться в пенсионный стаж
Песков оценил визит депутатов Госдумы в США
Коэффициент ОСАГО пересчитают с 1 апреля и это повлияет на стоимость полиса
Онищенко рассказал, сколько детей женщина может родить за жизнь
Два московских аэропорта начали принимать рейсы только по согласованию
Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США
В пяти российских аэропортах неожиданно прекратили все полеты
«КСИР предупреждает»: Иран дал жесткий ответ США за удар по университету
ПВО отразила атаку беспилотников на Москву
Военный эксперт раскрыл правду о неизбежных территориальных потерях Киева
Липосакция: целлюлит, кому нельзя, делают ли мужчинам. Ликбез от хирурга
Подземные толчки встряхнули Полтавскую область
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на тетради
МИД РФ бьет тревогу из-за усиленной охоты спецслужб США за россиянами
Глава иранского оборонного центра погиб от удара США и Израиля
Google определил номер администрации Белого дома как «Остров Эпштейна»
Один из старейших работников СМИ в СССР и России умер в 91 год
Бил кувалдой, насиловал: как олигофрен на КрАЗе год кошмарил Подмосковье
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

