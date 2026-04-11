11 апреля 2026 в 10:52

Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов

доброволец Брюзгин: на Камчатке туристке пришлось надеть на ноги перчатки

Туристка на Камчатке осталась без обуви, рассказал РИА Новости участвовавший в спасательной операции доброволец Матвей Брюзгин. По его словам, женщине пришлось надеть перчатки, чтобы довезти ее с перевала на снегоходе, также ее накрыли курткой.

Девушка и парень — они в адекватном, нормальном состоянии были. Но у них не было ни ботинок, ничего. Девушке фактически перчатки надели на ноги. Просто надо было — садимся, укрываемся и едем. Надо было до теплого домика добраться, — рассказал Брюзгин.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев информировал, что группа вышла на маршрут 28 марта. Тревогу поднял организатор похода, который в данный момент находится за пределами региона. Изначально, по его словам, туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна.

До этого следственные органы Камчатского края инициировали уголовное расследование по факту исчезновения группы туристов. В пресс-службе регионального управления СК России уточнили, что двое из них были найдены мертвыми утром 10 апреля.

