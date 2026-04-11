11 апреля 2026 в 10:28

Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым туристический сезон в регионе, передает пресс-служба Кремля. Речь зашла о последствиях разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. После разговора глава государства спросил, будут ли открыты пляжи в этом году.

То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты, — сказал Путин.

Кондратьев ответил положительно. По словам губернатора, принятые меры, включая замену песка на глубину до 50 сантиметров или досыпку в местах, показали свою эффективность. Он добавил, что участки, где мазута не было вовсе, в том числе галечные пляжи от Утриша до высокого берега Анапы, тоже получат одобрение на открытие.

Ранее комитет экологического надзора Ленинградской области опроверг информацию о разливе нефти в акватории Финского залива. В ведомстве заявили, что сообщения о загрязнении, появившиеся в соцсетях, носят провокационный характер, а утечек с терминалов в Усть-Луге не зафиксировано.

