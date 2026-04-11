Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России

Сегодня, 11 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Ростовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 11 апреля

Сотни жалоб о сбоях мобильного интернета от российских пользователей ежедневно появляются на мониторинговых ресурсах. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Совокупное число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более двухсот на момент публикации.

Жалобы поступают из Москвы, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Московской, Смоленской, Магаданской, Архангельской, Тверской, Ивановской, Белгородской, Калининградской, Омской, Ульяновской, Ярославской, Новгородской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского, Пермского, Красноярского краев, Татарстана, Башкирии, Республики Коми, Удмуртии, Кузбасса, Дагестана, Алтая, Республики Саха, Ханты-Мансийского АО, Челябинской области. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания.

Почему не работает мобильный интернет 11 апреля

Мобильный интернет может работать плохо или не функционировать вовсе в условиях беспилотной опасности. Власти зачастую предупреждают местных жителей о сопутствующих неудобствах. Мера необходима, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отключения связи, которые происходят в российских регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

В Кремле подчеркнули, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Ограничения на работу интернета вводят специально обученные силовые структуры и по сигналам безопасности, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и по причине других угроз безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

Как пользоваться интернетом во время отключений

В период ограничений работы мобильного интернета в полном объеме продолжают функционировать сайты и приложения из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Также в период сбоев доступны сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови.

