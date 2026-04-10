10 апреля 2026 в 11:40

Некоторые страны ЕС могут полностью лишиться авиатоплива к лету

Corriere della Sera: Европа может лишиться авиатоплива к лету

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
В некоторых странах Европы запасов авиатоплива хватит на 8-10 дней, пишет газета Corriere della Sera. Источники в отрасли информировали, что только две из них могут удержать керосин на срок до 90 дней.

По мнению авторов материала, это ставит под угрозу воздушное сообщение в летний период. Ситуация складывается куда более тревожная, чем считалось ранее, большинство стран «не переживут кризис, длящийся более 30 дней», констатировали они. На фоне перебоев с поставками топлива из стран Персидского залива в европейских ряде аэропортов уже обсуждаются ограничения на объем заправки самолетов, а также приоритетное обеспечение регулярных рейсов, указано в материале.

Ранее сообщалось, что в апреле Европа, по прогнозам экспертов, не столкнется с дефицитом авиационного топлива. Однако уже в мае ситуация может измениться из-за нестабильности на мировых энергетических рынках. Это может усилить давление на нефтеперерабатывающий сектор региона. Дополнительным фактором риска является снижение запасов в ключевом логистическом узле Амстердам — Роттердам — Антверпен.

