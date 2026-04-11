Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 10:45

Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму

Два микрорайона Энергодара обесточены из-за атаки беспилотника ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате атаки украинского дрона 1-й и 2-й микрорайоны Энергодара, спутника Запорожской АЭС, остались без электроснабжения, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в Max. По предварительным данным, электроснабжение будет восстановлено к 14:00 по московскому времени, при условии ясной погоды.

1-й и 2-й микрорайоны Энергодара без света с 06:00 утра. Отключение произошло в результате очередной атаки БПЛА. Ориентировочное время устранения повреждений — до 14:00 мск 11 апреля при чистом небе, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа в регионе полностью или частично остались без электроснабжения. На местах работают энергетики и аварийные службы, ведутся восстановительные работы. К устранению последствий привлечены энергетические и аварийные службы.

До этого председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что после атаки ВСУ на энергетику ДНР около 220–250 тыс. человек остались без электричества. Он отметил, что ситуация требует оперативного вмешательства для контроля нагрузок.

Регионы
Энергодар
атаки ВСУ
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.