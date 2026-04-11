Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму Два микрорайона Энергодара обесточены из-за атаки беспилотника ВСУ

В результате атаки украинского дрона 1-й и 2-й микрорайоны Энергодара, спутника Запорожской АЭС, остались без электроснабжения, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в Max. По предварительным данным, электроснабжение будет восстановлено к 14:00 по московскому времени, при условии ясной погоды.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа в регионе полностью или частично остались без электроснабжения. На местах работают энергетики и аварийные службы, ведутся восстановительные работы. К устранению последствий привлечены энергетические и аварийные службы.

До этого председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что после атаки ВСУ на энергетику ДНР около 220–250 тыс. человек остались без электричества. Он отметил, что ситуация требует оперативного вмешательства для контроля нагрузок.