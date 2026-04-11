Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне

Во Франции спасли девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне на год

Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне более чем на год, передает французский телеканал BFM TV. По его информации, ребенок находился в заточении с декабря 2024 года.

Мальчика вызволили после того, как сосед услышал подозрительный шум, доносившийся из припаркованного во дворе автомобиля. Прибывшие на место полицейские обнаружили внутри фургона голого ребенка, лежащего под одеялом среди экскрементов. Мальчик был крайне истощен, бледен и напуган. Его немедленно госпитализировали.

По словам пострадавшего, его держали взаперти с декабря, и все это время он был лишен элементарных средств гигиены. Отец ребенка заявил, что пошел на такой шаг ради «защиты» сына от мачехи, которая якобы хотела отправить мальчика в психиатрическую больницу. Мужчине и его партнерше были предъявлены серьезные обвинения в похищении, незаконном лишении свободы и невыполнении родительских обязанностей. Остальные дети были немедленно изъяты из семьи и переданы под опеку государства в детский дом.

Ранее супруги из Флориды отправились под суд за издевательства над дочерью, которую в наказание за ложь поили жгучей смесью из перца и масла. Пытки продолжались вопреки жалобам ребенка на острую боль и рвоту, при этом мать силой удерживала девочку, зажимая ей нос во время экзекуций.

