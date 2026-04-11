Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 10:18

МВБ США приказало всем сотрудникам вернуться на работу после шатдауна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство внутренней безопасности США распорядилось немедленно вернуть к работе всех сотрудников, включая тех, кто ранее был сокращен из-за частичного шатдауна, сообщает портал Federal News Network. Ведомство гарантирует восстановление выплат и возвращение персонала в статус оплачиваемых работников.

Все сотрудники МВБ, как освобожденные, так и не освобожденные от должностных обязанностей, должны вернуться к статусу работающих и оплачиваемых сотрудников, начиная с вашего следующего рабочего дня по расписанию, — говорится в официальном уведомлении.

Сотрудники, которые по объективным причинам не смогут выйти в смену, обязаны заранее уведомить руководство и получить специальное одобрение. Столь решительные меры последовали сразу после того, как Сенат США 2 апреля единогласно поддержал законопроект о частичном финансировании ведомства.

Приостановка работы министерства началась в феврале из-за бюджетных споров, касающихся мер по борьбе с нелегальной миграцией. Конфликт привел к тому, что под угрозой оказалась деятельность критически важных структур, включая агентство транспортной безопасности в аэропортах.

Ранее стало известно, что шатдаун в МВБ нанес стране ущерб в размере $2,5 млрд. Белый дом также отметил, что от последствий происходящего страдают американские граждане, а причиной сложившегося положения стали политические игры демократов.

США
работники
сокращения
увольнения
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.