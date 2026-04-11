Один человек погиб в ДТП с полицейским автобусом в Армении

Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с полицейским автобусом в Армении, сообщила пресс-служба правоохранительных служб республики. Инцидент произошел на трассе Кучак-Апаран, органы инициировали разбирательство.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, а за медицинской помощью обратились 12 человек, — говорится в сообщении.

По информации агентства Spuntik Armenia, транспортное средство сопровождало кортеж премьер-министра Никола Пашиняна и других представителей партии «Гражданский договор». Сам политик в соцсетях сообщал, что автобус с правительственной делегацией направится в Лори.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии возле поселка Агин в Армении. По данным Минздрава республики, пострадали еще 11 граждан. Состояние выживших оценивалось как тяжелое и крайне тяжелое — их поместили в отделение интенсивной терапии.