Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге Самолет Eurowings с 130 людьми на борту экстренно сел в Гамбурге

Воздушное судно авиакомпании Eurowings экстренно сел в аэропорту Гамбурга, сообщил таблоид Bild. По предварительной информации, на борту находилось более 130 человек, причиной посадки мог стать отказ двигателя.

Тревога в аэропорту Гамбурга: Airbus A319 авиакомпании Eurowings сообщил о технических проблемах вскоре после взлета в направлении Лондона. Самолет с регистрационным номером EW 7462 развернулся над Бременом и был вынужден совершить аварийную посадку <...> По информации Bild, у самолета произошел отказ двигателя. На борту находятся более 130 человек, — уточнили в издании.

Журналисты сообщили, что самолет успешно приземлился в аэропорту и находится на рулежной дорожке. К воздушному судну направили пожарную службу. Воздушная гавань закрыта, всы прилеты и вылеты приостановлены, добавили в издании.

