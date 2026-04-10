10 апреля 2026 в 17:55

Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге

Самолет Eurowings с 130 людьми на борту экстренно сел в Гамбурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздушное судно авиакомпании Eurowings экстренно сел в аэропорту Гамбурга, сообщил таблоид Bild. По предварительной информации, на борту находилось более 130 человек, причиной посадки мог стать отказ двигателя.

Тревога в аэропорту Гамбурга: Airbus A319 авиакомпании Eurowings сообщил о технических проблемах вскоре после взлета в направлении Лондона. Самолет с регистрационным номером EW 7462 развернулся над Бременом и был вынужден совершить аварийную посадку <...> По информации Bild, у самолета произошел отказ двигателя. На борту находятся более 130 человек, — уточнили в издании.

Журналисты сообщили, что самолет успешно приземлился в аэропорту и находится на рулежной дорожке. К воздушному судну направили пожарную службу. Воздушная гавань закрыта, всы прилеты и вылеты приостановлены, добавили в издании.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно приземлился в США из-за необычного запаха в салоне. Инцидент произошел 7 апреля на рейсе, следовавшем из округа Ориндж (Южная Калифорния) в Сиэтл.

