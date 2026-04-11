Более 20 тыс. военных ВСУ не вернулись на Украину после лечения во Франции

Более 20 тыс. украинских военных не вернулись на Украину после лечения во Франции в 2025 году, сообщил журнал Le Point. Журналисты отметили, что речь идет о новой схеме дезертирства в рядах ВСУ.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили источник в российских силовых структурах. По его словам, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

До этого сообщалось, что в 225-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины сформировали специальную штурмовую роту, которая будет заниматься поиском дезертиров. По словам источника, это подразделение не участвует в боевых действиях, но наказывает тех, кто покинул свои позиции или совершил другие проступки.