11 апреля 2026 в 10:21

Более 20 тыс. военных ВСУ не вернулись на Украину после лечения во Франции

Фото: Социальные сети
Более 20 тыс. украинских военных не вернулись на Украину после лечения во Франции в 2025 году, сообщил журнал Le Point. Журналисты отметили, что речь идет о новой схеме дезертирства в рядах ВСУ.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили массовую драку с участием дезертира из ВСУ и его отца в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили источник в российских силовых структурах. По его словам, эта история наглядно показывает, что борьба с «людоловами» носит системный характер и люди уже целыми семьями пытаются держать оборону.

До этого сообщалось, что в 225-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины сформировали специальную штурмовую роту, которая будет заниматься поиском дезертиров. По словам источника, это подразделение не участвует в боевых действиях, но наказывает тех, кто покинул свои позиции или совершил другие проступки.

МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
