Юрист ответил, могут ли сообщить об увольнении через мессенджер Юрист Шайдуллина: уведомление об увольнении должно быть в письменной форме

Уведомление об увольнении должно быть в письменной форме, рассказала юрист в области трудового права Рината Шайдуллина. В беседе с RTVI эксперт подчеркнула, что сообщения от руководителя в мессенджере не может считать официальным.

У нас законом, Трудовым кодексом, предусмотрена письменная форма уведомления. Письменная форма — это означает, что должен быть отправлен документ за подписью, печатью организации. И если такие решения принимаются, то существует определенный срок уведомления, например, о сокращении — не позднее чем за два месяца нужно людей уведомить. Об изменении каких-то условий труда — также за два месяца, — пояснила Шайдуллина.

По словам юриста, если уведомление не было оформлено правильно, сотрудник имеет полное право обратиться в суд и восстановиться. Шайдуллина уточнила, что в таком случае работодателя ждут большие издержки как на судебный протест, так и на восстановление работника в дальнейшем.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в России у работодателя есть возможность уволить сотрудника за прогул, если тот отсутствует на месте больше четырех часов. По ее словам, при этом общество самого воспитало зумеров безответственными, поэтому они и увольняются очень быстро, ошибочно решив, что кто-то в коллективе агрессивно к ним настроен.