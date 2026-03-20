20 марта 2026 в 14:38

В Госдуме напомнили что работодатель имеет право на увольнение за прогул

Депутат Бессараб: работодатель может уволить за прогул

В России у работодателя есть возможность уволить сотрудника за прогул, если тот отсутствует на месте больше четырех часов, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб на пресс-конференции «Национальной службы новостей» на тему банкротства среди молодого поколения. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, при этом общество самого воспитало зумеров безответственными, поэтому они и увольняются очень быстро, ошибочно решив, что кто-то в коллективе агрессивно к ним настроен.

У нас больше четырех часов отсутствия на рабочем месте без уважительной причины — это основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, — сказала Бессараб.

Как уточнила депутат, многие работодатели часто идут на увольнение без ссылок на нарушения трудового кодекса, а просто «по инициативе сторон». По мнению Бессараб, это происходит, чтобы «не связываться» с молодым поколением.

Ранее HR-директор Наталия Малых рассказала, что сотрудник должен владеть навыками автоматизации и работы с ИИ. Она отметила, что сейчас компании ориентированы на увеличение производительности, а не наем новых сотрудников.

работа
молодежь
увольнения
Госдума
