«Слаба и беспомощна»: Медведев и Медведчук вынесли вердикт ООН Медведев и Медведчук назвали ООН слабой и беспомощной

Организация Объединенных Наций слаба и беспомощна, констатировали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. С таким заявлением политики выступили в совместной статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Приходится констатировать, что Организация слаба и беспомощна, — пишут они.

Медведев и Медведчук считают, что будущему генеральному секретарю ООН предстоит серьезная работа по преодолению инертности организации. По мнению политиков, организация также нуждается в деполитизации относительно разных вопросов.

Авторы в статье также указали, что заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму, Донбассу и Новороссии, можно назвать совершенно неадекватным. Политики отметили, что слова генсека были продиктованы «боязливым желанием» понравиться западным странам. Они акцентировали, что принцип равноправия и права народов на самоопределение должен применяться ко всем регионам без исключения.