Медведев и Медведчук посчитали слова генсека ООН про Крым неадекватными

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму, Донбассу и Новороссии, можно назвать совершенно неадекватным, об этом говорится в совместной статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Материал опубликован в журнале «Международная жизнь».

Изложенное доказывает неадекватность и политическую ангажированность правовых позиций нынешнего генерального секретаря ООН по вопросу самоопределения так называемых новых территорий России. Все суждения Гутерриша по этой теме политически мотивированы, лживы и юридически несостоятельны, — говорится в статье.

Авторы статьи считают, что заявление Гутерриша было мотивировано «боязливым желанием» понравиться западным странам. Они акцентировали, что принцип равноправия и права народов на самоопределение должен применяться ко всем регионам без исключения – в том числе к Крыму, Донбассу, Запорожской и Херсонской областям.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что надежды на «исправление» генсека ООН Антониу Гутерриша и соблюдение им принципов беспристрастности практически не осталось. По словам дипломата, в контексте украинского кризиса он неоднократно пренебрегал нормами Устава Организации.