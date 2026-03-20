Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:12

Ветеринар посоветовала, когда стоит начать обработку питомцев от клещей

Ветеринар Сысоева: обработка питомцев от клещей нужна при плюсовой температуре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При установлении устойчивой плюсовой температуры от пяти градусов необходимо начать обрабатывать питомцев от клещей, посоветовала кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева. В беседе с RT специалист подчеркнула, что в этот период членистоногие выходят из состояния покоя и становятся активными.

При установлении устойчивых температур выше +5 °C клещи выходят из состояния покоя и становятся активными. В условиях мягкой зимы и ранней весны этот период может сдвигаться на конец февраля — начало марта,пояснила ветеринар.

Она обратила внимание, что клещи представляют серьезную опасность для питомцев. Сысоева напомнила, что они являются переносчиками смертельно опасных для животных болезней.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

клещи
питомцы
животные
защита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ
Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей
«Снесут всю страну»: зловещие пророчества Владимира Жириновского об Израиле
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.