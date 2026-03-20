Ветеринар посоветовала, когда стоит начать обработку питомцев от клещей

При установлении устойчивой плюсовой температуры от пяти градусов необходимо начать обрабатывать питомцев от клещей, посоветовала кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Наталья Сысоева. В беседе с RT специалист подчеркнула, что в этот период членистоногие выходят из состояния покоя и становятся активными.
При установлении устойчивых температур выше +5 °C клещи выходят из состояния покоя и становятся активными. В условиях мягкой зимы и ранней весны этот период может сдвигаться на конец февраля — начало марта, — пояснила ветеринар.
Она обратила внимание, что клещи представляют серьезную опасность для питомцев. Сысоева напомнила, что они являются переносчиками смертельно опасных для животных болезней.
Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.