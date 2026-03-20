Москвичам рассказали, когда закроется канатная дорога на Воробьевых горах

Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве приостановит работу с 6 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве приостановит работу с 6 апреля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на сообщение от пресс-службы канатной дороги. Объект будет закрыт на плановое техническое обслуживание вплоть до 23 апреля.

В период с 6 по 23 апреля 2026 года канатная дорога будет закрыта на плановое ТО.

В пресс-службе сообщили, что с 24 апреля канатная дорога будет работать по летнему расписанию. Согласно ему, в понедельник дорога открыта с 16:00 до 22:00, а со вторника по воскресенье, а также в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 22:00.

Ранее спасатели эвакуировали людей, застрявших на канатной дороге в горнолыжном парке в подмосковном Степаново. Причиной ЧП стала поломка троса. Людям пришлось мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Очевидец сообщил, что некоторые прыгали с высоты на землю. По его словам, одна девушка сильно ударила коленями себе в лицо во время приземления. У части людей на высоте ухудшилось самочувствие.

Тогда на подъемнике застряли сразу 50 отдыхающих. Причиной аварии стала поломка троса. Людям пришлось мерзнуть, сидя в открытых кабинках. Отдыхающих по очереди спасали с помощью переносных лестниц.

