Известный социолог пополнил реестр иностранных агентов

Социолог Константин Гаазе и бывший директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко пополнили реестр иностранных агентов, опубликованный на сайте Минюста РФ. В список также вошли журналистка Анна Немзер, блогер Алекс Мур (настоящее имя Александр Строгалев) и проект «МедиаПартизаны».

Отмечается, что все, кто попал в реестр, распространяли материалы других иностранных агентов и критиковали российскую власть. Кроме того, они выступали против проведения СВО и общались с оппозиционерами.

Ранее прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Кроме того полиция объявила в розыск правозащитника Льва Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как следует из базы розыска МВД РФ, основанием для этого стало нарушение уголовного кодекса, однако силовики не стали уточнять статью.