20 марта 2026 в 17:31

Суд изъял у видного челябинского чиновника имущество на 400 млн руб.

Курчатовский районный суд Челябинска обратил в доход государства имущество бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова, сообщает ТАСС. По информации агентства, у экс-чиновника и связанных с ним лиц взысканы активы, приобретенные на неподтвержденные доходы. Общая стоимость изъятого превысила 400 млн руб.

В числе конфискованного — шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. квадратных метров. Вся недвижимость находится в Москве, Московской и Челябинской областях. Кроме того, у Семенова было обнаружено 17 транспортных средств.

Сейчас Семенов находится в СИЗО. По версии следствия, он может быть причастен к мошенническим схемам.

До этого военная прокуратура подала антикоррупционный иск к Александру Молодченко, занимавшему пост генерального директора 31-го Государственного проектного института специального строительства. Следствие полагает, что Молодченко причастен к хищению около 40 млн рублей.

