20 марта 2026 в 18:25

Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов

Фото: Bernard Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ушел из жизни американский киноактер, мастер боевых искусств Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей). Он получил мировую известность сыграв противника героя Брюса Ли в боевике «Путь дракона» в 1972 году. Также он снимался в фильмах «Октагон», «Одинокий волк Маккуэйд», «Без вести пропавшие» и многие других. Мировую известность артисту принес сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Будущий артист родился в местечке Райан (штат Оклахома). Его отец был автомехаником, мама преподавала в воскресной школе. По окончанию школы ушел в армию, служил в Южной Корее. Там и увлекся спортом. По возвращению стал участвовать в соревнованиях по катаре, с 1968 года несколько лет становился призером чемпионата мира. Создал собственный стиль боевых искусств — «Система Чака Норриса» (ранее — Чук-Чок-До) и сеть школ карате.

Благодаря спорту и попал в кино, где играл поначалу преимущественно отрицательные роли.

В последние годы Норрис практически не снимался в кино, за исключением нескольких второстепенных ролей. Он занимался с учениками. Интересовался политикой. Выступал против переизбрания Джо Байдена на второй президентский срок, а вот Дональда Трампа — поддерживал.

Известно, что 19 марта, Норрис был госпитализирован на Гавайах, где занимался спортом и общался по телефону с друзьями. Близкие актера сообщили в соцсетях, что хотели бы сохранить в тайне причину его смерти. Ему было 86 лет.

Самые яркие роли мастера боевых искусств, — в фотогалерее NEWS.ru.

Чак Норрис на премьере фильма «Неудержимые 2»
Фото: D. Long/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press
Фото: American Pictorial/imago stock&people/Global Look Press
Фото: United Archives / kpa Publicity,/Global Look Press
«Одинокий волк»
Фото: KPA/Global Look Press
Дельта форс 2
Фото: KPA/Global Look Press
Вторжение в США
Фото: KPA/Global Look Press
Идущий сквозь огонь
Фото: KPA/Global Look Press
Чак Норрис и Дэвид Кэррадайн Волк-одиночка Маккуэйд
Фото: Stillphoto Collection / SUNSHINE/Global Look Press
Вынужденная месть
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
