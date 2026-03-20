Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов

Ушел из жизни американский киноактер, мастер боевых искусств Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей). Он получил мировую известность сыграв противника героя Брюса Ли в боевике «Путь дракона» в 1972 году. Также он снимался в фильмах «Октагон», «Одинокий волк Маккуэйд», «Без вести пропавшие» и многие других. Мировую известность артисту принес сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

Будущий артист родился в местечке Райан (штат Оклахома). Его отец был автомехаником, мама преподавала в воскресной школе. По окончанию школы ушел в армию, служил в Южной Корее. Там и увлекся спортом. По возвращению стал участвовать в соревнованиях по катаре, с 1968 года несколько лет становился призером чемпионата мира. Создал собственный стиль боевых искусств — «Система Чака Норриса» (ранее — Чук-Чок-До) и сеть школ карате.

Благодаря спорту и попал в кино, где играл поначалу преимущественно отрицательные роли.

В последние годы Норрис практически не снимался в кино, за исключением нескольких второстепенных ролей. Он занимался с учениками. Интересовался политикой. Выступал против переизбрания Джо Байдена на второй президентский срок, а вот Дональда Трампа — поддерживал.

Известно, что 19 марта, Норрис был госпитализирован на Гавайах, где занимался спортом и общался по телефону с друзьями. Близкие актера сообщили в соцсетях, что хотели бы сохранить в тайне причину его смерти. Ему было 86 лет.

