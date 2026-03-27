27 марта 2026 в 02:09

В космосе может появиться объект с именем Чака Норриса

Астроном Лифке допустила присвоение астероиду имени Чака Норриса

Чак Норрис Фото: Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Немецкий астроном и популяризатор науки Каролин Лифке, являющаяся сменяемым членом рабочей группы по номенклатуре малых тел (Working Group Small Body Nomenclature, WGSBN), допустила возможность появления астероида, названного в честь актера Чака Норриса. По ее словам, такая инициатива может исходить от ученых, имеющих право предлагать имена небесным телам, передает РИА Новости.

В случае с Чаком Норрисом я вполне могу представить, что кто-то, имеющий право предлагать название еще не названному астероиду, может сделать это в связи с его недавней смертью, — указала Лифке.

Рабочая группа WGSBN входит в структуру Международного астрономического союза (IAU) и занимается утверждением названий для астероидов, комет и спутников малых планет.

Чак Норрис скончался 20 марта на Гавайях в возрасте 86 лет. Родные отказались раскрывать причину смерти артиста, получившего известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов. Норрис также получил популярность после роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Уокер, техасский рейнджер» в 1990-х годах.

