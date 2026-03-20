20 марта 2026 в 18:27

Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»

Guardian: против задержанного на Украине инкассатора применили сыворотку правды

Венгерские власти применили «сыворотку правды» в отношении инкассатора украинского государственного банка Ощадбанк, задержанного в начале марта, сообщает The Guardian. По данным издания, ранее мужчина служил в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как утверждают источники, введенный препарат представлял собой релаксант, разработанный для того, чтобы побудить испытуемых к откровенности во время допросов. Однако, по информации издания, у мужчины, страдающего диабетом, инъекция вызвала гипертонический криз и потерю сознания, в результате чего его госпитализировали. Один из собеседников газеты сообщил, что следы релаксанта были обнаружены в анализах крови, взятых после возвращения мужчины на Украину.

Ранее стало известно, что Венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.

