ВСУ ударили по брянскому поселку и отправили невинную женщину в больницу

ВСУ ударили по брянскому поселку и отправили невинную женщину в больницу

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка Суземского района Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, под удар попало социальное учреждение. В результате была ранена мирная жительница, она попала в больницу.

ВСУ нанесли удар по поселку Суземка Суземского района. В результате варварской атаки по территории социального учреждения, к сожалению ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, в результате атаки также было повреждено осколками административное здание. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают попытки атаковать Москву на фоне временного снятия санкций США на российскую нефть. По его мнению, украинского президента Владимира Зеленского также могла разозлить критика американского лидера Дональда Трампа, который обвинил его в затягивании конфликта.