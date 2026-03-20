Появилось видео запуска ракет за считанные минуты до удара по Израилю

Корпус стражей исламской революции предоставил видео новой волны ударов по Израилю, которое опубликовало издание Tasnim. На кадрах зафиксированы пуски нескольких ракет: они поднимаются в небо с ярким факелом и оставляют плотный след. Съемка ведется с разных ракурсов, видны последовательные запуски и набор высоты.

На видео, снятых очевидцами, видны последствия удара: поврежденные здания, выбитые участки стен и разбросанные обломки на улицах. В одном из эпизодов зафиксирован взрыв на парковке. Какие города подверглись атаке, не уточняется.

В КСИР заявляют, что в ходе ответной атаки использовалась комбинация ракет на твердом и жидком топливе, включая тяжелые, высокоточные и многоядерные боеприпасы, такие как Ghadr, Khorramshahr, Kheibar Shekan, а также ракеты средней дальности Qiam и Zolfaghar, наряду с барражирующими ударными беспилотниками.

Ранее командование армии Ирана заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.