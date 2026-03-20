Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 18:33

Появилось видео запуска ракет за считанные минуты до удара по Израилю

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпус стражей исламской революции предоставил видео новой волны ударов по Израилю, которое опубликовало издание Tasnim. На кадрах зафиксированы пуски нескольких ракет: они поднимаются в небо с ярким факелом и оставляют плотный след. Съемка ведется с разных ракурсов, видны последовательные запуски и набор высоты.

На видео, снятых очевидцами, видны последствия удара: поврежденные здания, выбитые участки стен и разбросанные обломки на улицах. В одном из эпизодов зафиксирован взрыв на парковке. Какие города подверглись атаке, не уточняется.

В КСИР заявляют, что в ходе ответной атаки использовалась комбинация ракет на твердом и жидком топливе, включая тяжелые, высокоточные и многоядерные боеприпасы, такие как Ghadr, Khorramshahr, Kheibar Shekan, а также ракеты средней дальности Qiam и Zolfaghar, наряду с барражирующими ударными беспилотниками.

Ранее командование армии Ирана заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.