«Теперь мы знаем»: Трамп публично унизил НАТО из-за ситуации вокруг Ормуза

НАТО показывает свою слабость, не оказывая помощь США в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, союзники рассчитывают исключительно на действия Вашингтона.

Теперь мы знаем — это малый [инцидент], и теперь мы знаем, что когда настанет крупный, их не будет рядом с нами, — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что для обеспечения безопасности в проливе американской стороне необходимо лишь количественное присутствие. Это важно в данный момент, поскольку у Ирана «ничего не осталось», резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что многие страны намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию.

До этого портал Axios сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает возможность захвата иранского острова Харк. Журналисты указали, что такое решение потребует высадки американских военных. Самого Трампа интересует идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать «экономический нокаут» Ирана и прекращение финансирования Тегерана, предполагают журналисты.