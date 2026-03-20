Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 20:25

Электричество отключат по всей Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На всей территории Украины 21 марта отключат электричество, следует из сообщения на сайте «Укрэнерго». Света не будет с 8:00 до 22:00. Время и объем отключений будут определяться по каждому адресу. Жителей страны призвали использовать электроэнергию экономно.

Во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Ситуация в энергосистеме может измениться, — сказано в сообщении.

Ранее экстренные отключения света начались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В «Укрэнерго» отметили, что в большинстве регионов страны применяются специальные графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Также сообщалось, что срочные меры по прекращению подачи электроэнергии были введены в Киеве из-за нарушений в работе сетей после серии взрывов. Аналогичный режим экстренных ограничений начал действовать и на территории Бучанского района Киевской области.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известные подробности последствий крушения самолета в Коломне
Стало известно, что ЕС может отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Молдавский парламент принял решение по соглашению о создании СНГ
«Чрезвычайные изменения»: в ЕС забили тревогу из-за численности украинцев
Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах
Израиль чуть не лишился Стены Плача из-за иранской ракеты
Путин поздравил военных 60-й бригады и 127-й дивизии с новыми званиями
Трамп рассказал, почему США не могут уйти из Ирана
Американский хостинг-гигант уходит из России
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.