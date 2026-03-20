Электричество отключат по всей Украине

На всей территории Украины 21 марта отключат электричество, следует из сообщения на сайте «Укрэнерго». Света не будет с 8:00 до 22:00. Время и объем отключений будут определяться по каждому адресу. Жителей страны призвали использовать электроэнергию экономно.

Во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Ситуация в энергосистеме может измениться, — сказано в сообщении.

Ранее экстренные отключения света начались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В «Укрэнерго» отметили, что в большинстве регионов страны применяются специальные графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Также сообщалось, что срочные меры по прекращению подачи электроэнергии были введены в Киеве из-за нарушений в работе сетей после серии взрывов. Аналогичный режим экстренных ограничений начал действовать и на территории Бучанского района Киевской области.