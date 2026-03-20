Трамп рассказал, почему США не могут уйти из Ирана Трамп: США могли бы покинуть зону иранского конфликта завтра, но не станут

У США есть возможности немедленного вывода американских сил из зоны боевых действий с Ираном, но они не станут этого делать, заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул необходимость долгосрочного сдерживания противника, сообщила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул.

Он сказал, что мы могли бы выйти из войны прямо сейчас. Мы могли бы уйти завтра, потому что мы только что уничтожили большую часть страны и их мощь, но он сказал, что режим восстановится. Это займет у него около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что нам следует остаться, — процитировала Рул слова американского лидера.

Ранее Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.

До этого глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо признал, что Иран вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона. Он отметил, что речь идет и об ударах в киберпространстве.