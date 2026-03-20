20 марта 2026 в 20:50

ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета под Белгородом

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Девушка-волонтер доставила пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. На месте атаки повреждены окна, забор частного дома, автомобиль и линия электропередачи,сообщил он.

Он добавил, что в Шебекинском округе произошла серия атак беспилотников, в результате которых повреждены предприятия и частные дома. В селе Дунайка Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. В Валуйском округе в хуторе Барвинок от удара FPV-дрона пробита кровля частного дома. После атаки БПЛА в селе Николаевка Белгородского округа на одной из улиц пропал свет.

Ранее губернатор сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка. Транспортное средство оказалось полностью уничтожено, а мужчин госпитализировали в местную больницу.

