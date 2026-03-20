«Чрезвычайные изменения»: в ЕС забили тревогу из-за численности украинцев

Население Украины в настоящее время составляет 20 млн человек, заявил заместитель редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в подкасте издания. По словам журналиста, перед очередной поездкой в Киев он встретился с одним из британских чиновников, который и сообщил ему эту цифру.

Я имею в виду, это — чрезвычайные изменения. Я не представляю, что это делает с обществом — когда люди умирают, уезжают, — сказал Ллойд.

Журналист напомнил, что в начале 1990-х годов численность населения Украины достигала 52 млн человек. Он признался, что не может себе представить, какой будет страна в 2040 году.

Ранее экс-премьер Украины Анатолий Кинах заявил, что смертность в стране втрое превышает рождаемость. По его словам, коэффициент смертности к рождаемости приближается к 3:1, что отражает демографический кризис. По информации Минюста Украины, в первую половину 2025 года в стране родилось около 100 тыс. детей, при этом зафиксировано около 249 тыс. смертей.