УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет скончался 20 марта на 98-м году жизни. Именно он в 2018 году стал инициатором самороспуска УПЦ КП и ее перехода в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), утвержденной в том же году. Кандидат исторических наук, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, что за человеком был Филарет и как он стал «серийным предателем».

Почти патриарх

Смерть Филарета (в миру — Михаил Денисенко) — тот случай, когда о мертвых «или хорошо, или никак». В РПЦ его именуют не иначе как «расколоучителем», ведь свою подрывную деятельность в Церкви он начал задолго до известных событий почти 10-летней давности.

Денисенко учинил раскол еще в 1990-х, будучи митрополитом РПЦ и даже послужив патриаршим местолюбителем в период до Поместного собора, по итогам которого патриархом Московским и всея Руси был избран Алексий II. В открытых источниках о предпосылках раскола говорится кратко и от того некорректно: мол, Филарет на волне обретения независимости Украиной решил создать и «самостийную» церковь, а РПЦ почему-то воспротивилась. Однако это очень упрощенный взгляд.

Филарет считался одним из кандидатов на патриарший престол — у него были все шансы стать предстоятелем Русской Церкви. Однако в итоге избрания не состоялось: претендент не получил поддержки из-за своих тоталитарных замашек, безграничных амбиций и жажды абсолютной власти. Впрочем, даже после этого он вернулся на Украину в качестве экзарха — то есть полноправного управляющего УПЦ. Однако этого ему было мало.

Не независимая, а своя

Главной целью Филарета было создать не столько независимую, сколько подконтрольную лично ему церковь, в которой он стал бы абсолютным хозяином — последующие события это подтвердили.

Сначала, уведя часть священников и епископата из РПЦ, он попытался объединиться с Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Ее адепты считаются даже не раскольниками, а «церковными маргиналами», у которых нет апостольской преемственности. Более того, в момент зарождения этой структуры в начале XX века основатели УАПЦ буквально сами себя «рукоположили» в священнослужители.

Впрочем, коалиция просуществовала недолго — Филарет не ужился даже с «самосвятами», и УАПЦ в полном составе вышла их новообразованной схизмы. В ответ «филаретовцы» начали действовать силой, захватывая церкви вчерашних союзников. Московская Патриархия неоднократно призывала Филарета вернуться из раскола. Когда уговоры не подействовали, в 1992 году он был лишен сана, а в 1997-м предан анафеме.

Денисенко обладал феноменальным, просто звериным чутьем на то, к кому и в какой момент присоединяться и кого и когда предавать. Была ли это украинская власть или радикалы, или иные раскольники — главное, чтобы его «церковь» оставалась в приоритете, а он в ней — абсолютным властителем.

В СМИ нередко вспоминают «смычку» Филарета с бывшими лидерами Украины Виктором Ющенко, а потом и с Петром Порошенко. Но мало кто помнит, что в 2010-х он непостижимым образом сблизился с Виктором Януковичем, которого, разумеется, вскоре предал, поддержав с трибуны Евромайдана его свержение.

И снова раскол

В январе 2019 года Украина получила от Вселенского патриархата свою «автокефальную церковь» — не последнюю роль в этом сыграл Филарет. Правда, взаимодействовать с ним напрямую патриарх Константинопольский Варфоломей не пожелал. Из числа фаворитов Денисенко был выбран другой предстоятель — Епифаний Думенко, который стал лицом ПЦУ, пока его «патрон» на правах «почетного патриарха» правил из тени.

Этот хрупкий союз дал трещину почти сразу. «Томос об автокефалии» существенно ограничивал ПЦУ в правах: последней инстанцией церковного суда владел Вселенский патриархат, глава новообразованной автокефалии не мог называться патриархом, ей также была запрещена миссионерская деятельность за рубежом, а все иностранные приходы бывшей УПЦ КП перешли в ведомство Варфоломея. Для Филарета с его жаждой власти это было неприемлемо. К тому же своевольничать начал Епифаний, которому наставник теперь был не указ.

Филарет снова ушел в раскол, 14 мая 2019 года обнародовав свое воззвание:

«Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. Он имеет свою епархию — город Киев, постоянный член Священного Синода. А раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат… Наш отказ от статуса Патриархата был чисто ситуативным».

А после началась шизофрения. Епифаний утверждал, что Филарет остается «почетным патриархом» ПЦУ и никуда не отделялся. Денисенко прямо говорил — у него есть УПЦ КП. Прийти к согласию до смерти Филарета они так и не смогли.

Сейчас остатки УПЦ КП окончательно сольются с ПЦУ — никакой новой псевдоправославной секты или раскола не будет. «Филаретовцы» за эти годы стали достаточно малочисленны и маргинальны, да и вся их церковь, по сути, держалась именно на личности Денисенко.

Другой вопрос заключается в том, что ПЦУ — это логическое продолжение УПЦ КП. Те же лица, те же амбиции, то же тотальное отсутствие даже намека на каноничность. Филарет, если и не был первым раскольником на Украине исторически, стал первым по размаху и глубине предательства. Когда-то активно выступая против украинских националистов, он сделал их своими главными прихожанами. А в 2016 году в одной из проповедей так сказал о референдуме в Донецкой и Луганской народных областях:

«Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в своих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью!»

В общем, Иуде Искариоту теперь будет с кем пообщаться.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета

Составлен список разрушенных ВСУ православных святынь

Кровавые обряды и ритуальные убийства: зачем ВСУ сатанисты и язычники