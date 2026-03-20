Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера

20 марта 2026 в 19:47

Политолог Гращенков назвал Макрона самым переоцененным лидером своего поколения

Президент Франции Эммануэль Макрон — самый переоцененный мировой лидер своего поколения, сказал NEWS.ru политолог Илья Гращенков. По его мнению, глава Пятой республики демонстрировал большие амбиции, однако реализовать их так и не смог.

Он очень силен как производитель образов и исторических речей, но заметно слабее как практический строитель устойчивой системы. Он много лет претендовал на роль архитектора новой Европы, а пришел к внутреннему кризису Франции и эрозии собственного политического ресурса, — подчеркнул Гращенков.

При этом худшим европейским политиком на данный момент он считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она, по мнению эксперта, оказалась политиком с колоссальными полномочиями, но «спорной отдачей».

Даже в европейской прессе ее все чаще обвиняют в утрате стратегического лидерства. В итоге сегодня ЕС все чаще выглядит не самостоятельным центром силы, а структурой, реагирующей на чужую повестку, — пояснил политолог.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция не станет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива, заблокированного Ираном. При этом Париж, по его словам, готов заняться созданием системы сопровождения судов в акватории после войны

Марина Емельянцева
Павел Воробьев
