ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера Израиль заявил об устранении начальника разведки сил «Басидж» Ахмади в Тегеране

Армия обороны Израиля заявила, что в результате ударов по иранской столице Тегерану был ликвидирован начальник разведки военизированного ополчения «Басидж» Эсмаил Ахмади. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, высокопоставленный офицер погиб в ходе того же удара, который унес жизнь главы «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани.

Отмечается, что во время той атаки был убит ряд других командиров Исламской Республики высокого ранга. Гибель Солеймани уже была подтверждена иранской стороной.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале серии ударов по правительственным объектам, расположенным к востоку от Тегерана. В заявлении военных еврейского государства уточнялось, что атаке подвергались объекты Исламской Республики в районе Нур.

До этого пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции сообщила, что представитель КСИР генерал Али Мухаммад Наини погиб в результате авиаударов израильской армии. Он также занимал должность заместителя по связям с общественностью. Прежде Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане.