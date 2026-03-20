20 марта 2026 в 19:05

Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе будет по-летнему тепло

Синоптик Паршина: на юге России в конце марта воздух прогреется до +18 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На юге России с 23 по 29 марта ожидается по-летнему теплая погода, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа воздух будет прогреваться до +18 градусов, при этом ночные температуры также останутся плюсовыми.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ночная температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов, а днем ожидается потепление до +17 градусов. На Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа ночью — +3–8 градусов, днем — до +18 градусов, — сообщила Паршина.

По ее словам, в этих регионах в течение недели возможны дожди. Кроме того, синоптик предупредила, что в этот период в горах Краснодарского края и Адыгеи будет лавиноопасно, на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется сильный ветер: его порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Максим Ширяев
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

