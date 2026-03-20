Синоптик назвала регионы, где на следующей неделе будет по-летнему тепло Синоптик Паршина: на юге России в конце марта воздух прогреется до +18 градусов

На юге России с 23 по 29 марта ожидается по-летнему теплая погода, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа воздух будет прогреваться до +18 градусов, при этом ночные температуры также останутся плюсовыми.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ночная температура будет варьироваться от 0 до +7 градусов, а днем ожидается потепление до +17 градусов. На Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа ночью — +3–8 градусов, днем — до +18 градусов, — сообщила Паршина.

По ее словам, в этих регионах в течение недели возможны дожди. Кроме того, синоптик предупредила, что в этот период в горах Краснодарского края и Адыгеи будет лавиноопасно, на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика прогнозируется сильный ветер: его порывы могут достигать 24 метров в секунду.