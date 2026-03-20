20 марта 2026 в 19:35

«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе

Миронов назвал Фон дер Ляйен, Каллас и Мерца главными вредителями в ЕС

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Всех современных политиков на Западе можно разделить на три группы — вредителей, поддакивающих и вменяемых, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, возглавляют группу «вредителей» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и лидеры ведущих стран Европы.

«Вредители» — это руководство ЕС в лице Фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, лидеры ведущих стран Европы: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и постоянно сменяющие друг друга премьеры Британии, — перечислил парламентарий.

По его словам, именно эти люди довели Старый Свет до глубочайшего экономического, политического и миграционного кризиса, который скоро может перерасти в военный.

Сюда же можно было бы отнести и оголтелых русофобов из Прибалтики, Польши, Скандинавии. Однако они, к счастью, мало решают даже в масштабах Европы, хотя гадят изрядно. Если бы решали, Третья мировая война давно бы уже началась, — указал Миронов.

Ранее испанская газета El Pais назвала тройку худших европейских руководителей за последние десятилетия. На первом месте оказалась Урсула фон дер Ляйен.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

