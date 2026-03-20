«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе Миронов назвал Фон дер Ляйен, Каллас и Мерца главными вредителями в ЕС

Всех современных политиков на Западе можно разделить на три группы — вредителей, поддакивающих и вменяемых, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, возглавляют группу «вредителей» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и лидеры ведущих стран Европы.

«Вредители» — это руководство ЕС в лице Фон дер Ляйен, главы евродипломатии Каи Каллас, лидеры ведущих стран Европы: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и постоянно сменяющие друг друга премьеры Британии, — перечислил парламентарий.

По его словам, именно эти люди довели Старый Свет до глубочайшего экономического, политического и миграционного кризиса, который скоро может перерасти в военный.

Сюда же можно было бы отнести и оголтелых русофобов из Прибалтики, Польши, Скандинавии. Однако они, к счастью, мало решают даже в масштабах Европы, хотя гадят изрядно. Если бы решали, Третья мировая война давно бы уже началась, — указал Миронов.

Ранее испанская газета El Pais назвала тройку худших европейских руководителей за последние десятилетия. На первом месте оказалась Урсула фон дер Ляйен.