Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК

Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии России назначено на 30 марта, сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram-канале. В этот день пройдет организационная встреча, в ходе которой изберут председателя, его заместителя и секретаря комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова заявила, что Центризбирком готов организовать выборы в 2026 году даже с учетом внешних рисков и сложной ситуации в ряде регионов. Она отметила, что избирательная система страны уже имеет достаточный опыт для работы в нестандартных условиях.