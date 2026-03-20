20 марта 2026 в 19:28

Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК

Первое заседание нового состава ЦИК пройдет 30 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии России назначено на 30 марта, сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram-канале. В этот день пройдет организационная встреча, в ходе которой изберут председателя, его заместителя и секретаря комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова заявила, что Центризбирком готов организовать выборы в 2026 году даже с учетом внешних рисков и сложной ситуации в ряде регионов. Она отметила, что избирательная система страны уже имеет достаточный опыт для работы в нестандартных условиях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

