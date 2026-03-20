Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года

В полиции опровергли одно заявление Лерчек МВД: заявление Лерчек о запрете посещать врачей далеко от действительности

Следователи не отказывали блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в посещении государственных медучреждений, сообщили в канале ГУ МВД России по Москве на платформе МАХ. При этом ей дважды отказали в посещении частных клиник.

Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по статье 193.1 УК РФ от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме. Вместе с тем, следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений, — говорится в сообщении

Ранее Лерчек подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу. Как сказано в публикации, на стадии предварительного следствия сотрудник СК якобы запрещал врачам посещать Чекалину, когда она просила о помощи, находясь под домашним арестом.

До этого стало известно, что Лерчек выплатила Федеральной налоговой службе задолженность на сумму более 175 млн рублей по своему ИП. Как отмечалось, таким образом, у популярного блогера больше нет долгов перед ФНС.

Прежде Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.