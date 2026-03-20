20 марта 2026 в 19:32

В полиции опровергли одно заявление Лерчек

МВД: заявление Лерчек о запрете посещать врачей далеко от действительности

Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следователи не отказывали блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в посещении государственных медучреждений, сообщили в канале ГУ МВД России по Москве на платформе МАХ. При этом ей дважды отказали в посещении частных клиник.

Сообщаем, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по статье 193.1 УК РФ от обвиняемой, а также ее защитников неоднократно поступали ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений, все они были удовлетворены в полном объеме. Вместе с тем, следователи дважды отказали в удовлетворении ходатайства обвиняемой на посещение коммерческих медицинских учреждений, — говорится в сообщении

Ранее Лерчек подала заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудника правоохранительных органов по ее делу. Как сказано в публикации, на стадии предварительного следствия сотрудник СК якобы запрещал врачам посещать Чекалину, когда она просила о помощи, находясь под домашним арестом.

До этого стало известно, что Лерчек выплатила Федеральной налоговой службе задолженность на сумму более 175 млн рублей по своему ИП. Как отмечалось, таким образом, у популярного блогера больше нет долгов перед ФНС.

Прежде Чекалина впервые высказалась о решении суда приостановить уголовное дело о выводе ею 250 млн рублей в ОАЭ. В видео, опубликованном отцом ее ребенка Луисом Сквиччиарини, она подтвердила, что диагноз «рак желудка четвертой стадии» правдив, но заявила, что намерена жить.

Лерчек
блогеры
правоохранители
суды
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет премьера Чехии развернули из-за связанного с Израилем теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
