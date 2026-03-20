20 марта 2026 в 12:01

Россиянам рассказали, как продлить жизнь с помощью режима дня

Роспотребнадзор: здоровый сон и зарядка помогут жить дольше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Здоровый сон и зарядка помогут продлить жизнь, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, что регулярный недосып негативно сказывается на уровне иммунитета и состоянии кожи.

Сообщается, что ложиться и вставать необходимо в одно и то же время. Эксперты подчеркивают, что сохранять бодрость также поможет зарядка — простым физическим упражнениям достаточно уделять около 10-15 минут по утрам.

Специалисты рекомендуют придерживаться режима питания — есть от трех до пяти раз в день в одно и то же время, при этом основная часть рациона должна приходиться на день и утро, ужин должен оставаться легким. Такой режим предотвращает перегрузку пищеварительной системы.

Ранее врач Кирилл Маслиев рассказал, что теннис — лучший вид спорта, влияющий на долголетие. Он отметил, что такой досуг тренирует сразу несколько важных функций.

