Россиянам рассказали, как продлить жизнь с помощью режима дня Роспотребнадзор: здоровый сон и зарядка помогут жить дольше

Здоровый сон и зарядка помогут продлить жизнь, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, что регулярный недосып негативно сказывается на уровне иммунитета и состоянии кожи.

Сообщается, что ложиться и вставать необходимо в одно и то же время. Эксперты подчеркивают, что сохранять бодрость также поможет зарядка — простым физическим упражнениям достаточно уделять около 10-15 минут по утрам.

Специалисты рекомендуют придерживаться режима питания — есть от трех до пяти раз в день в одно и то же время, при этом основная часть рациона должна приходиться на день и утро, ужин должен оставаться легким. Такой режим предотвращает перегрузку пищеварительной системы.

