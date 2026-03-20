20 марта 2026 в 21:32

КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю

КСИР заявил об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе в ходе ракетной атаки

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press
Иранские военные заявили об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе в ходе недавнего ракетного обстрела, передает пресс-служба КСИР. По данным Корпуса стражей Исламской революции, удары наносились в рамках 68-й волны атак на территорию Израиля и американские базы.

В КСИР сообщили, что одновременно иранские ВКС атаковали широкий спектр баз США в регионе. Для этого использовалось более 10 ударных беспилотников.

По информации корпуса, в результате ударов подразделений ВМС поражены шесть укрытий с зенитными ракетными комплексами Patriot. Часть оборудования этих систем ПВО была полностью уничтожена.

Ранее стало известно, что три истребителя Eurofighter были уничтожены в результате иранской атаки на авиабазу Али ас-Салем в Кувейте. По информации источника Clash Report, самолеты принадлежали Военно-воздушным силам Кувейта. Еще два итальянских истребителя, находившихся на базе, получили повреждения.

До этого в Министерстве обороны Кувейта отметили, что радиолокационное оборудование в гражданском аэропорту страны пострадало при налете трех иранских беспилотников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, погибших и раненых нет.

Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Британия разрешила США использовать свои базы
Стало известно об отправке США нескольких тысяч морпехов на Ближний Восток
Аэропорт Чебоксар приостановил прием и выпуск рейсов
Что случилось с бойцами «Орлана» при атаке ВСУ на Белгородскую область
Стали известны подробности с места крушения самолета в Коломне
ЕС захотел отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

