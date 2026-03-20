КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю КСИР заявил об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе в ходе ракетной атаки

Иранские военные заявили об уничтожении 25 целей в Тель-Авиве и Хайфе в ходе недавнего ракетного обстрела, передает пресс-служба КСИР. По данным Корпуса стражей Исламской революции, удары наносились в рамках 68-й волны атак на территорию Израиля и американские базы.

В КСИР сообщили, что одновременно иранские ВКС атаковали широкий спектр баз США в регионе. Для этого использовалось более 10 ударных беспилотников.

По информации корпуса, в результате ударов подразделений ВМС поражены шесть укрытий с зенитными ракетными комплексами Patriot. Часть оборудования этих систем ПВО была полностью уничтожена.

Ранее стало известно, что три истребителя Eurofighter были уничтожены в результате иранской атаки на авиабазу Али ас-Салем в Кувейте. По информации источника Clash Report, самолеты принадлежали Военно-воздушным силам Кувейта. Еще два итальянских истребителя, находившихся на базе, получили повреждения.

До этого в Министерстве обороны Кувейта отметили, что радиолокационное оборудование в гражданском аэропорту страны пострадало при налете трех иранских беспилотников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, погибших и раненых нет.