Концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменили в прибалтийских государствах, передает агентство Sputnik Литва. В материале сказано, что артист подвергся «отмене» после того, как исполнил «Калинку».

В частности, выступление было отменено в Вильнюсе. Хаузер должен был выступить летом в вильнюсском Нагорном парке, уточнили журналисты.

Ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что власти страны запретили въезд участникам СВО. По его словам, это решение является национальной инициативой. Он также отметил, что список уже формируется.

До этого глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев рассказал, что распространение русского языка в Молдавии быстро сокращается, так как русскоязычные образовательные программы постепенно закрываются. По его словам, в стране быстрыми темпами закрывают группы в школах и детских садах, а также прекращают работу вузы.