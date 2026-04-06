06 апреля 2026 в 19:47

Мужчина погиб при праздничном залпе из пушки

Zagorje: в Хорватии заряжающий пушку погиб при неожиданном выстреле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Традиционный холостой залп из пушки во время празднования Светлого понедельника в Хорватии привел к гибели мужчины, сообщает портал Zagorje. Трагедия произошла в муниципалитете Десинич в регионе Загорье на севере страны.

Во многих странах Балканского региона существует традиция производить холостые выстрелы из копий исторических или самодельных пушек в праздничные дни. Светлый понедельник таким образом праздновали в замке Двор Велики-Табор муниципалитета Десинич.

По данным портала, одна из пушек на традиционной манифестации несколько раз подряд не выстрелила, а затем дала залп. Когда участники попытались зарядить ее снова, орудие неожиданно выстрелило и, со слов свидетелей, убило заряжавшего. Управление полиции Крапинско-Загорского округа подтвердило местным СМИ факт инцидента со смертельным исходом.

Ранее в немецком городе Зигбург полиция задержала 20-летнего мужчину в маске, который взорвал петарду в вагоне скоростного поезда. Злоумышленник бросил в поезде пейнтбольную гранату, после чего раздался хлопок и поднялся дым. В результате пострадали три человека. Пассажиров эвакуировали.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
