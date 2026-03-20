Молдавия решила выйти из Устава СНГ

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект закона о выходе из Устава СНГ, передает пресс-служба местного правительства. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

В постановлении говорится о денонсации Устава Содружества Независимых Государств, принятого в Минске 22 января 1993 года. Решение было поддержано депутатами.

Окончательное рассмотрение законопроекта состоится во втором чтении. Выход из СНГ позволит Кишиневу пересмотреть международные обязательства.

Ранее глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев сообщил, что распространение русского языка в Молдавии быстро сокращается, так как русскоязычные образовательные программы постепенно закрываются. По его словам, в стране быстрыми темпами закрывают группы в школах и детских садах, а также прекращают работу вузы.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Кишинев через Конституционный суд стремится ограничить права автономии, закрепленные в законе об особом статусе, с целью последующей ее ликвидации. Так она отреагировала на инициативу молдавского Минюста оспорить в КС полномочия руководства Гагаузии по проведению выборов и назначению руководителей силовых структур.