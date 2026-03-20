Что случилось с бойцами «Орлана» при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: при атаке дрона ВСУ на село Борки под Белгородом пострадали два бойца

Два бойца «Орлана» получили ранения при отражении атаки украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, случай зафиксирован в Валуйском округе в селе Борки.

Сослуживцы доставили пострадавших в Валуйскую ЦРБ. У одного мужчины диагностировали слепые осколочные ранения локтевого сустава и бедра, у другого — закрытую черепно-мозговую травму и ссадину предплечья, — отметил Гладков.

Бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор. Лечение они продолжат амбулаторно, констатировал он.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз. В результате налета дронов-камикадзе был ранен мирный житель, его госпитализировали.

До этого женщина пострадала из-за детонации украинского дрона в Грайвороне, информировал Гладков. По его словам, она получила осколочные ранения ног и перелом голени, ее доставили в больницу.

