ПВО отразила новую атаку дронов на Москву Собянин: силы ПВО сбили еще 21 беспилотник на подлете к Москве

ПВО Минобороны сбила 21 БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Силами ПВО Минобороны уничтожен 21 БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.

Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы Украины применяют для атак на Москву беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 км. Запуски дронов осуществляются с территории трех украинских областей: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. В Министерстве обороны РФ эту информацию официально не комментировали.

Также Собянин сообщил, что на прошедших выходных силами противовоздушной обороны на подступах к Москве уничтожено почти 250 БПЛА, запущенных с территории Украины.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают попытки атаковать Москву на фоне временного снятия санкций США на российскую нефть. По его мнению, украинского президента Владимира Зеленского также могла разозлить критика американского лидера Дональда Трампа, который обвинил его в затягивании конфликта.