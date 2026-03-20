20 марта 2026 в 22:32

Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать

МЧС: в Солнечногорске потушили пожар на строительном рынке

Пожарные полностью потушили возгорание на строительном рынке в Солнечногорске, информировали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар в Московской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — сказали в министерстве.

Ранее стало известно, что пожар начался на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, огонь объял 5 тыс. квадратных метров объекта. Очевидцы слышали взрывы. Предварительно, они были связаны с газовыми баллонами. На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники.

До этого в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.

Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Британия разрешила США использовать свои базы
Стало известно об отправке США нескольких тысяч морпехов на Ближний Восток
Аэропорт Чебоксар приостановил прием и выпуск рейсов
Что случилось с бойцами «Орлана» при атаке ВСУ на Белгородскую область
Стали известны подробности с места крушения самолета в Коломне
ЕС захотел отложить отказ от российской нефти
КСИР отчитался о новой волне ударов по Израилю
Средства ПВО уничтожили почти сотню дронов ВСУ за шесть часов
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
В Петербурге задержали девушку за подстрекательство к убийству
Захарова ответила фон дер Ляйен цитатой Цветаевой
Дмитриев ответил на публикацию о предложении России США по разведданным
ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

