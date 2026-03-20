Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать МЧС: в Солнечногорске потушили пожар на строительном рынке

Пожарные полностью потушили возгорание на строительном рынке в Солнечногорске, информировали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар в Московской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — сказали в министерстве.

Ранее стало известно, что пожар начался на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, огонь объял 5 тыс. квадратных метров объекта. Очевидцы слышали взрывы. Предварительно, они были связаны с газовыми баллонами. На место ЧП направили 42 спасателя и 15 единиц техники.

До этого в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, причиной которого стало падение обломков беспилотника. Вскоре огонь удалось потушить. Возгорание ликвидировано силами экстренных служб.